O presidente do STF, Dias Toffoli, deixou o hospital nesta sexta-feira, 14. Ele estava internado desde o último domingo, 9, por causa de pneumonite alérgica. Apesar disso, ele conduziu de forma remota as sessões do Supremo Tribunal Federal Nesta semana. A suspeita é que a doença foi causada por fungos e ácaros presentes no ar-condicionado da sede da Corte.