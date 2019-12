Toffoli vê ‘pauta tranquila’ em 2020

Gustavo Zucchi

No encerramento do ano do Judiciário, o presidente do STF, Dias Toffoli, disse que o ano que vem deverá ser mais tranquilo do que foi 2019. “A pauta da corte no ano que vem será mais tranquila e a partir de setembro de 2020 teremos a presidência do ministro Luiz Fux”, disse. “Não tenho dúvidas que 2019 será registrado como marcante na história da nossa nação e que o papel do foi fundamental na pacificação social. Não tenho dúvidas que 2020 será mais tranquilo, na medida que enfrentamos temas muito polêmicos”, afirmou. Neste ano, a Suprema Corte avaliou temas como a prisão em segunda instância, que acabou soltando o ex-presidente Lula, e a criminalização da homofobia.