Torabit: 58% reprovam fala do presidente na ONU nas redes

Levantamento feito pela plataforma de monitoramento digital Torabit identificou que 58% do público das redes sociais avaliou como negativo o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da 75ª Assembleia-Geral da ONU, na terça, 22. Foram analisadas aproximadamente 190 mil menções nas principais redes sociais (Twitter, Facebook, Instagram e YouTube), bem menos do que as avaliadas no discurso do ano passado, quando foram computadas 320 mil menções na busca com expressões exatamente iguais às deste ano e com a mesma quantidade de horas monitoradas. 20% das menções ao discurso foram consideradas positivas. Todo usuário que mencionou os termos “Bolsonaro” e “ONU” em um mesmo post foi computado para a análise.

No comparativo de 2019 com 2020, percebe-se uma queda no apoio às falas do presidente. Em 2019, 47% das menções foram positivas e 30% foram negativas.

Para o ano de 2020 foi considerado o dia do discurso (22 de setembro) mais o dia seguinte (23) até às 11h. Para o ano de 2019 foi feito o mesmo recorte: dia do discurso (24) mais o dia seguinte (25) até às 11h.

Além disso, 21% das menções foram consideradas neutras porque não carregam juízo de valor e, em geral, compartilham notícias do discurso. Assim, neste ano de 2020 aumentaram as menções negativas. Elas cresceram 28 pontos porcentuais enquanto as menções positivas perderam 27 pontos porcentuais.