Torabit: 96% repudiam fala de Eduardo nas redes

Equipe BR Político

A declaração do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) de defesa de um novo AI-5 para conter protestos que porventura venham a ocorrer no Brasil, aos moldes chilenos, foi mal recebida nas redes. Segundo levantamento feito pela plataforma de monitoramento digital Torabit nesta quinta, 31, quase 100% das menções ao tema (96%) nas redes refletia sentimento negativo até as 17h. Apenas 2% das menções eram positivas para o filho do presidente Jair Bolsonaro – os outros 2% eram de menções neutras.

O termo entrou 52 vezes nos Trending Topics Brasil e duas vezes nos Trends mundiais. Às 15h, após repercussão negativa da declaração de Eduardo, começou a subir a hashtag #DitaduraNuncaMais, que chegou ao 5º lugar nos assuntos mais falados do Brasil no início da noite.

Os homens foram responsáveis por 63.2% das menções. Já os principais Estados a se manifestarem nas redes foram São Paulo, com 24.5% das menções; Rio de Janeiro, com 19.9%; Minas Gerais, com 9%; DF, com 5%, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco, com 4.5% cada, segundo a plataforma.