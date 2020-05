Tratamento e prevenção da covid lideram buscas nas redes

Tratamento e prevenção da covid-19 foram os dois assuntos mais comentados nas redes sociais entre 26 de fevereiro e 20 de maio, segundo levantamento feito pela plataforma de monitoramento digital Torabit com base em 37 milhões de menções analisadas nos principais canais, como Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. De acordo com a pesquisa, 19% das menções foram sobre tratamento, 17% sobre prevenção, 12% sobre mercado de trabalho, 11% sobre sintomas, 10% sobre educação, 8% sobre número de casos e eventos, cada, 6% sobre esportes, 5% sobre fake news e 4% sobre vacinas.

São Paulo, o Estado com mais casos e mais mortes, também é onde mais se fala sobre o assunto nas redes sociais, seguido pelo Rio de Janeiro (22,2%) e Minas Gerais (8,2%).

Embora haja menções nas redes o dia todo sobre o assunto, nos horários do almoço e do jantar, e por consequência horários dos principais telejornais, há picos de interações com o tema.