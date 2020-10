Trad: ‘Bolsonaro erra ao usar o STF na tentativa de acalmar sua base eleitoral’

O deputado Fábio Trad (PSD-MS) criticou a promessa do presidente Jair Bolsonaro na noite da segunda-feira, 5, de indicar um pastor à próxima vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF), que deve abrir no ano que vem com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. “Bolsonaro erra gravemente ao usar o STF na tentativa de acalmar sua base eleitoral quando promete um pastor como ministro na segunda vaga”, escreveu o deputado nas redes sociais. “Nossa Suprema Corte não é Igreja e se alguma palavra lá deve ser pregada é a da Constituição Federal que garante liberdade de crença.”

Desgastado e bombardeado pela sua base pela indicação de Kassio Nunes, nome que agrada ao Centrão, à vaga que ficará vaga a partir da semana que vem com a aposentadoria de Celso de Mello na Corte, Bolsonaro ontem afirmou que “vamos ter no STF um ministro terrivelmente evangélico. Agora mais ainda”, em culto da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo. “A segunda vaga, que será em julho do ano que vem, com toda certeza, mais que terrivelmente evangélico, se Deus quiser nós teremos lá dentro um pastor”, disse.