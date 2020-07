Trad coloca como prioridade projeto que atualiza objetivos da Defesa brasileira

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência (CCAI), planeja pautar, assim que possível, o projeto que atualiza os objetivos, estratégias e informações da Defesa brasileira. Ele será também o relator da proposta, que deve ser votada na comissão antes ir aos plenários da Câmara e do Senado.

Por enquanto, as comissões estão paradas devido à pandemia de coronavírus, mas ao BRP, Trad afirmou que, tão logo se resolva como serão as votações, o projeto estará no topo da lista.

Ao todo deverão ser votados três documentos, que são atualizados a cada dois anos: a Política Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o chamado Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), que possui informações estratégicas como quantidade de equipamentos e batalhões das Forças Armadas.