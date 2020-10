Trad: ‘Em vez de combater vírus, governo prefere combater OMS’

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) criticou a atitude do governo federal de suspender suas contribuições para a Organização Mundial de Saúde (OMS). Para ele, o governo preferiu “combater” a entidade do que o vírus do coronavírus.

“Governo federal deixa de pagar as contribuições à OMS. Deve 32 milhões de dólares. Segue o exemplo dos EUA. Em vez de combater o vírus, o governo prefere combater a OMS. Por enquanto, o resultado desta “brilhante” estratégia não pode ser visto por 150.241 brasileiros”, protestou.