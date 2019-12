Trad será relator da segunda instância

Gustavo Zucchi

Com a já esperada escolha do deputado Marcelo Ramos (PL-AM) para presidência da comissão especial que debaterá a PEC da prisão após condenação em segunda instância, o escolhido para relatoria do texto será o deputado Fábio Trad (PSD-MS). Trad esteve no grupo de trabalho que retirou a segunda instância do pacote anticrime que deverá ser votado na Câmara ainda neste ano. Em entrevista ao podcast BRPolítico Chama, Trad defendeu que, caso a PEC seja aprovada, as execuções de pena em segunda instância sejam ampliadas para todas as áreas do direito, incluindo a administrativa e trabalhista.