Trad sobre EUA x Irã: ‘Vai acabar sobrando para a gente’

Gustavo Zucchi

Mesmo no recesso parlamentar, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelson Trad (PSD-MS), está de olho na escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. O receio é que um conflito possa impactar negativamente os negócios brasileiros na região. “Preocupa. Toda e qualquer rusga que tiver em uma relação diplomática acaba afetando a relação comercial. O Brasil tem que botar isso no seu campo, no sentido que não tem porque entrar em uma briga como essa. Não tem nenhuma causa que justifique. Vai acabar é sobrando para a gente”.