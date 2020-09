Traficante Elias Maluco é encontrado morto em penitenciária

O traficante Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, 22, na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, onde cumpria pena, informou o Departamento Penitenciário Nacional (Depen). O órgão não esclareceu a causa da morte e informou que o local foi preservado até a chegada da Polícia Federal, responsável pela perícia. A família foi comunicada pelo Serviço Social da penitenciária.

Elias era integrante da facção criminosa Comando Vermelho e considerado líder do tráfico de drogas no complexo de favelas do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. Acusado por outros homicídios, além de crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, foi condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, que trabalhava na TV Globo, e está preso desde 2002. Em junho daquele ano, a quadrilha liderada por ele rendeu e matou o jornalista, que fazia uma reportagem sobre abuso de menores em um baile funk na Vila Cruzeiro, favela da zona norte do Rio. O corpo de Tim Lopes foi queimado numa fogueira de pneus. O traficante esteve, desde 2013, em presídios federais de segurança máxima.