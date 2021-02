Transferência do gabinete de Lira é ‘ataque contra democracia’, diz ex-líder do PT

Após a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de mudar o local destinado à imprensa na Casa para instalar no lugar o novo gabinete da presidência, o ex-líder do PT na Câmara, deputado Afonso Florence (BA) considerou que a ação é “um ataque contra a democracia”.

A mudança permitirá a Lira evitar contato com os jornalistas no Salão Verde, local onde os presidentes costumavam parar para falar com a imprensa, e onde circulam assessores e visitantes. Além de deixar os jornalistas mais distantes da área onde são realizadas as sessões da Câmara.

A mudança é uma alteração no projeto original do arquiteto Oscar Niemeyer. “A proposta de substituir o Salão Verde pelo gabinete da presidência é ataque contra democracia. Diferente do suspeitíssimo parecer do IPHAN, destrói o projeto de Niemeyer e limita a atuação da imprensa e sociedade”, afirmou Florence.