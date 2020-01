Transporte mais caro em SP

Equipe BR Político

O trabalhador paulistano que voltou do feriado de fim de ano nesta quinta-feira, 2, notou que o valor da passagem de trens, ônibus e metrô na capital paulista está mais caro. Desde o dia primeiro de janeiro, o preço foi reajustado de R$ 4,30 para R$ 4,40.

De acordo com a Prefeitura e o governo do Estado, o argumento para o reajuste foi o crescimento dos custos operacionais dos sistemas, mas ambas as gestões ressaltaram que o aumento, de 2,33%, ficou abaixo dos índices de inflação apurados ao longo de 2019, que passaram dos 3%. A mudança no valor havia sido anunciada em dezembro pelo prefeito Bruno Covas.