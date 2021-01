Transportes fluvial e rodoviário suspensos no Amazonas

O governo do Amazonas suspendeu, na terça-feira, 12, os serviços de transporte fluvial e rodoviário em todo o Estado, além do funcionamento de marinas e academias. O decreto nº 43.277 ainda será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado.

A medida passa a valer a partir de hoje e seguirá até o dia 17 de janeiro, obedecendo à decisão liminar do dia 2 de janeiro, que estabeleceu o fechamento dos serviços não essenciais por 15 dias.

A medida não atinge o transporte de cargas.

Segundo boletim do governo estadual publicado ontem, o Estado registra 218.070 casos de covid-19 e 5.810 mortes em decorrência da doença.