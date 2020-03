Trapalhada na MP só aumenta desgaste do governo

O governo conseguiu ampliar seu desgaste político de forma inimaginável depois de publicar uma medida provisória que autorizava a suspensão do pagamento dos salários dos empregados por quatro meses. A proposta não durou mais do que uma manhã, tamanha foi a gritaria dos protestos contra a proposta. Jair Bolsonaro foi obrigado a anunciar a revogação desse artigo da MP, tamanha foi a pressão política contrária.

Ou seja, Bolsonaro acabou se desgastando fortemente duas vezes nesse processo. A primeira ao editar uma medida duríssima e extremamente polêmica sem discuti-la com ninguém previamente. O segundo desgaste veio quando foi obrigado a recuar. Afinal, foi obrigado a assumir que o governo cometeu um erro ao decidir apresentar a proposta.

Nos últimos dias, Bolsonaro já tem experimentado protestos populares, através dos panelaços, por conta de sua atitude diante do coronavírus, quando procurou sempre minimizar o impacto da doença, apesar de todas as evidências em contrário. Agora, a situação só piora se ganhar força a impressão de que as soluções que o governo tem para essa gigantesca crise são propostas na base da “tentativa e erro”.