TRE confirma inelegibilidade de Crivella; cabe recurso

Na segunda-feira, 21, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) já havia formado maioria para tornar o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos) inelegível até 2026. Hoje, 24, o tribunal confirmou a decisão anterior em sessão com duração de 7 minutos. O desembargador Vitor Marcelo Aranha, que havia pedido vistas do processo naquela ocasião, seguiu o voto do relator e demais desembargadores. O prefeito anunciou na segunda que iria recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O processo se refere ao uso de veículos da Comlurb no transporte de servidores da empresa municipal de limpeza urbana para participar de uma reunião na quadra da Estácio de Sá, em 2016. Na ocasião, Crivella pediu votos para seu filho, Hodge Crivella, então candidato a deputado federal. Ele não foi eleito.