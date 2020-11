TRE-RJ: Abstenção pode ser alta novamente

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Cláudio Brandão de Oliveira, afirmou neste domingo, 29, que espera uma abstenção alta neste segundo turno porque não houve filas em praticamente nenhuma seção de votação na capital fluminense.

Nesta manhã, houve paralisação de funcionários de duas empresas de ônibus que circulam na zona oeste do Rio, mas o serviço foi normalizado, com intervenção do TRE-RJ, por volta das 11h. Mais cedo, a corte eleitoral afirmou que a greve não impactou no fluxo de eleitores.

No primeiro turno, o índice de abstenção na cidade foi de 32,79%, enquanto a média nacional foi de 23%. Em 2016, foi de 24%.