Três Poderes fazem reunião sobre coronavírus

Vera Magalhães

Acontece agora no Supremo Tribunal Federal uma reunião entre ministros daquela corte, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otavio Noronha, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, os presidentes do TST e do TCU, o advogado-geral da União, André Mendonça, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Estão sendo discutidas medidas de contingência e de funcionamento dos órgãos da República diante da emergência da pandemia do novo coronavírus.