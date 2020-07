Três razões de Ciro contra privatizações

O ex-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, usou o Twitter nesta terça-feira, 14, para reforçar sua posição contra o plano do governo de vender empresas estatais. Durante a campanha de 2018, o pedetista afirmou que a possibilidade de privatização deve ser usada com “inteligência” e não com “preconceito ideológico”.

Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou o plano do governo em realizar a privatização de quatro estatais em 90 dias. Eis os argumentos de Ciro para defender que “o Brasil não deveria privatizar nada agora”:

A falta de um projeto, porque a privatização pode comprometer caminhos estratégicos inevitáveis no futuro; Esse é o pior momento do valor dos ativos; A fraude pura e simples.