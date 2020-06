TRF-2 libera posse de nova presidente do Iphan

Em mais um caso de “vai, não vai” nas nomeações do governo, na terça-feira, 16, o desembargador federal Guilherme Diefenthaeler, da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), suspendeu a liminar emitida pela Justiça do Rio de Janeiro na semana passada que impedia a nomeação de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra para a presidência do Iphan.

A decisão do desembargador foi proferida em agravos apresentados pela União e pelo próprio Iphan. O mérito ainda será julgado pelo colegiado.

A liminar da primeira instância tinha sido expedida em ação popular ajuizada pelo deputado federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ), que contesta a nomeação de Larissa, alegando que ela não tem perfil profissional ou formação compatível com o cargo.

Na decisão de ontem, Diefenthaeler também destacou a presunção de legitimidade do ato administrativo e o risco de dano que a liminar poderia causar às atividades do órgão.