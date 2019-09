Tributária aprovada na CCJ até o fim do mês?

Gustavo Zucchi

Após aprovar a reforma da Previdência, a presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), quer terminar setembro com outra reforma recebendo a chancela da comissão. Ao BRPolítico, Simone disse que espera o relatório sobre a reforma tributária do senador Roberto Rocha (PSDB-MA) para ser lido no dia 18 de setembro. Assim, nos planos da senadora, a votação aconteceria no dia 25 deste mês.

Só que tudo indica que não será tão simples assim. Rocha estaria aguardando apenas as sugestões do governo para serem incluídas no texto como emendas do relator. Mas o próprio líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, acredita que a equipe econômica não conseguirá concluir suas propostas tão rapidamente. Ainda há a disputa de propostas. Enquanto o Senado tenta acelerar sua proposta, que contará com as ideias do governo, a Câmara vai debatendo na comissão especial o texto do deputado Baleia Rossi baseado nas ideias do economista Bernando Appy.