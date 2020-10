Tributária será votada na comissão até dezembro, diz Rocha

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA) afirmou nesta terça-feira, 13, que a reforma tributária será votada na comissão mista, presidida por ele, até 10 de dezembro, novo prazo final de votação da pauta pela comissão, que venceria hoje.

“Até o dia 10 de dezembro, o relator apresentará o relatório e o relatório será votado na comissão”, disse o senador, em evento do Lide. O senador afirmou ser possível a votação da reforma ainda neste ano pelo plenário da Câmara, onde vê maior engajamento em torno da matéria. “Como na Câmara já andou bem, não seria o caso de começar do zero. Pode começar com o substitutivo e votar na Câmara ainda neste ano”, disse.

Nesta terça, no entanto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a votação em plenário neste ano será possível apenas se houver um texto acordado entre a Casa e o governo em torno da pauta até o primeiro turno das eleições.