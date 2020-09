Trio dos rejeitados na eleição em SP, segundo Datafolha

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo mais rejeitados pelo eleitorado, são no momento, o prefeito Bruno Covas (PSDB), Levy Fidelix (PRTB) e Joice Hasselmann (PSL), segundo pesquisa presencial do instituto Datafolha divulgada nesta quinta, 24. O trio aparece com índices próximos: o tucano com 31%, o segundo com 30% e a deputada com 28% de rejeição. A margem de erro é 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Em quarto como rejeitado aparece Guilherme Boulos (PSOL), com 24%, empatado tecnicamente com o líder das intenções de voto, Celso Russomanno (Republicanos), com 21% de rejeição. O Datafolha ouviu presencialmente 1.092 eleitores nos dias 21 e 22 de setembro.