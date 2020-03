Trump ajuda e Bolsa brasileira escapa de bater recorde negativo

A fala do presidente dos EUA, Donald Trump, ajudou a Bolsa de Valores brasileira a evitar um resultado negativo histórico. Após o circuit breaker do início da tarde, o Ibovespa chegou a atingir -12%, aos 80.936,08 pontos, houve uma recuperação e o B3 fechou o dia a -7,64%, aos 85.171,13. A retomada veio após o tuíte de Trump avisando que está preparado para “usar todo poder” do governo federal dos EUA para lidar com o coronavírus. O circuit breaker surgiu após a Organização Mundial do Comércio classificar a doença como uma pandemia. O dólar fechou com valorização de 1,62%, aos R$ 4,7226.