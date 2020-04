Trump anuncia suspensão temporária de imigração

O presidente americano Donald Trump afirmou na noite da segunda-feira, 20, que irá suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos. Como é praxe em seu governo, Trump fez o anúncio pelas redes sociais. “À luz do ataque do Inimigo Invisível, bem como da necessidade de proteger os empregos de nossos GRANDES Cidadãos Americanos, assinarei uma Ordem Executiva para suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos!”, escreveu no Twitter, sem dar mais detalhes sobre a decisão. Os EUA tornaram-se o epicentro da pandemia do coronavírus e contam até esta terça, com cerca de 42.364 mortes pela doença, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.