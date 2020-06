Trump cita a covid-19 no Brasil para defender muro na fronteira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a crise do novo coronavírus no Brasil para argumentar e comemorar o avanço da construção do muro na fronteira com o México.

Trump afirmou que, se os Estados Unidos tivessem fronteiras abertas em meio à pandemia, “estaríamos com problemas como nunca se viu. Você sabe os problemas pelos quais o México está passando. E olhe para os países da América do Sul. Olhe o Brasil, o que está acontecendo lá…”, disse em entrevista ao canal Fox News na noite de quinta-feira, 25.