Trump comemora início da vacinação nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta segunda-feira, 14, o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no país. Nesta manhã, o imunizante da Pfizer começou a ser administrado nos profissionais de saúde norte-americanos.

“Primeira vacina administrada. Parabéns EUA! Parabéns MUNDO!”, escreveu Trump no Twitter.

De acordo com a agência Reuters, os EUA esperam imunizar 100 milhões de pessoas com a vacina contra o coronavírus até o final de março. A previsão foi feita ontem pelo chefe do programa norte-americano de vacinação para a doença, Dr. Moncef Slaoui.