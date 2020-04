Trump desafia governadores: ‘Eles não podem fazer nada sem minha aprovação’

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump levantou um debate do poder da União sobre Estados ao dizer na segunda, 13, que ele pode decidir sozinho se reabre ou não o país diante da pandemia do coronavírus. “O presidente dos Estados Unidos dá o tiro. Eles (governadores) não podem fazer nada sem a aprovação do presidente dos Estados Unidos”, disse ele. Um dia depois, Trump argumentou que os Estados estavam em grande parte encarregados de combater a pandemia. Na sequência, governadores das costas Leste e Oeste anunciaram que eles trabalhariam juntos para reabrir o comércio. No entanto, o debate de questões constitucionais já havia sido aberto. Muitos juristas dos EUA argumentam que Trump não tem esse poder. “Você não se torna rei por causa de uma emergência nacional”, reagiu o governador de Nova York, Andrew Cuomo, à CNN. O vice Mike Pence tratou logo de colocar panos quentes na fala do chefe, dizendo que a Casa Branca não trabalhará sem o apoio dos chefes estaduais.