Trump deve ficar vários dias internado

Equipe BR Político

Donald Trump deve permanecer alguns dias internado, informou a Casa Branca. Ele está internado desde sexta-feira no hospital militar Walter Reed, na capital federal dos Estados Unidos. Os médicos que o acompanham dizem que a decisão de mantê-lo internado é uma precaução extra, e que ele apresenta sintomas leves, como febre e tosse.

Trump está sendo tratado com antibióticos, alguns de caráter experimental no tratamento da covid-19, como o redemsevir, mas não com hidroxicloroquina, medicamento que chegou a recomendar no período em que ainda negava a gravidade da pandemia do novo coronavírus, e cujos excedentes de produção os Estados Unidos enviaram ao Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro ainda é um entusiasta do tratamento sem eficácia comprovada.

O rastreamento de pessoas que tiveram contato com o presidente norte-americano nos últimos dias vai revelando novas pessoas com diagnóstico positivo para o Sars-Cov-2 a cada hora. A lista inclui a primeira-dama, Melania Trump, o coordenador da campanha de Trump, Bill Stepien, senadores, apoiadores e integrantes da campanha.

Líderes mundiais têm externado votos de melhoras para Trump e a primeira-dama. O adversário do republicano, Joe Biden, que testou negativo para o novo coronavírus, mandou suspender anúncios com ataques a Trump enquanto durar sua convalescença.