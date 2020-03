Trump diz não estar ‘preocupado’ de ter estado com Wajngarten

Equipe BR Político

Após a confirmação de que o secretário de comunicação do governo brasileiro, Fábio Wajngarten, está com coronavírus, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse não estar “preocupado” por ter estado com Wajngarten no último final de semana. “Não fizemos nada de diferente. Sentamos um ao lado do outro por um tempo”, disse Trump. O Planalto já enviou informações para Casa Branca sobre a situação de Wajngarten. Membros da cúpula do governo brasileiro, como Jair Bolsonaro, estão sendo observados caso apresentem sintomas da doença.