Trump diz que Bolsonaro segue o ‘Make Brazil Great Again’

Equipe BR Político

Durante entrevista coletiva na quarta-feira, 26, em Washington, ao comentar o primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro segue o “Make Brazil Great Again”, em uma adaptação do bordão usado por ele. O vídeo com o trecho da entrevista foi publicado no Twitter pelo deputado Eduardo Bolsonaro (SP), que está nos EUA para o CPAC, conferência conservadora pró-Trump.

“Temos um bom relacionamento com o Brasil. O presidente é um grande amigo meu. Na verdade, ele segue exatamente o que chamamos de ‘Make Brazil Great Again’, isso foi exatamente o que ele seguiu”, declarou Trump. Em seguida, o presidente norte-americano reafirmou sua boa relação com Bolsonaro. Ele seguiu falando sobre o caso confirmado de Covid-19 no País. Trump tem minimizado a epidemia do novo coronavírus no mundo. “Nós nos damos muito bem e estamos trabalhando com o Brasil, mas temos casos muito piores, países onde há muito mais do que uma pessoa (infectada pelo coronavírus). O Brasil tem uma pessoa agora, mas na Itália nós temos um problema bem mais profundo”, disse.