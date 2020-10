Trump diz que sai hoje do hospital

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que sairá ainda nesta segunda-feira, 5, do hospital onde está internado com coronavírus pelo Twitter. A Casa Branca informou sobre o diagnóstico do republicano na sexta, 2, mesmo dia em que, mais tarde, o chefe de Estado americano foi internado no hospital militar Walter Reed. Segundo a publicação, ele sairá às 18h30 no horário local, que corresponde às 19h30 no horário de Brasília. “Me sentindo muito bem! Não tenha medo de Covid. Não deixe isso dominar sua vida”, disse.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Em plena campanha pela reeleição, Trump tem tentado passar a imagem de que está bem e feito aparições públicas durante o período no hospital. Apesar de médicos terem confirmado que seus níveis de oxigênio caíram e ele precisou de suplementação pelo menos duas vezes, o presidente saiu do centro médico de carro no domingo para acenar a apoiadores. Segundo reporta o New York Times, o presidente já queria volta à Casa Branca, mas nào foi autorizado pelos médicos, que permitiram a saidinha como alternativa.

Nesta segunda, o chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, afirmou que o presidente teve “progresso inacreditável” na luta contra o coronavírus.