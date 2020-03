Trump diz ter dado ‘grande presente’ a Bolsonaro não elevando taxas

Equipe BR Político

Em jantar com Jair Bolsonaro, em Palm Beach, na Flórida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma rápida aparição, no final do encontro, ao lado do presidente brasileiro. Além da troca costumeira de elogios, Trump afirmou ter dado “um grande presente” para Bolsonaro não cobrando maiores tarifas (sobre o aço). Segundo o americano, isso fez o presidente brasileiro “muito mais popular”.

Trump foi perguntado pelos jornalistas se isso significava que não “haveria mais tarifas” sobre o aço brasileiro. Aí, foi a vez de Trump ser Trump. “Eu não faço promessas”.

