Trump e a ‘dívida com o o leão’

Em 10 dos últimos 15 anos, o presidente americano, Donald Trump, não pagou imposto de renda federal, de acordo com uma reportagem do The New York Times publicada no domingo, 27. O jornal diz ter encontrado as informações em declarações de impostos dos últimos 20 anos. O conteúdo vem a público em um momento crucial para Trump: a difícil campanha pela reeleição.

A publicação aponta que Trump é o único presidente em tempos modernos que não tornou públicos seus registros de impostos. Segundo a reportagem, ele pagou US$ 750 em impostos ao governo federal no ano em que foi eleito, 2016, e US$ 750 novamente em seu primeiro ano no governo.

Em entrevista coletiva realizada ainda na noite de ontem na Casa Branca, Trump negou as informações relatadas pelo jornal, chamando a reportagem de “notícia falsa”. Afirmou ainda que pagou os impostos e sempre foi muito “mal tratado” pelos funcionários da Receita, mas não forneceu detalhes.

