Trump e Biden fazem último debate hoje às 22h

O último debate televisivo entre Donald Trump e Joe Biden ocorre nesta noite de quinta, 22, às 22h, em Nashville, no Tennessee. Os adversários definiram antes os temas a serem abordados no encontro: mudanças climáticas, segurança nacional, questão racial, poder de liderança e família. No último encontro, o republicano teve performance negativa segundo seus próprios eleitores. Biden ainda lidera as pesquisas de intenção de votos nos Estados Unidos.

Com duração total de 90 minutos, cada um dos seis blocos temáticos terá 15 minutos. A moderadora da cadeia NBC poderá desligar o microfone de algum candidato caso ele interrompa o adversário.

A coalizão Protect the Results, que reúne cerca de 100 organizações sociais, prepara protestos contra a ideia do republicano de repudiar o resultado da eleição caso perca. A mobilização pode começar às 17h de 4 de novembro, um dia após as eleições.

Trump conta com o apoio do grupo de extrema-direita Proud Boys, a quem pediu para “estar pronto” durante o debate desta noite com seu rival.