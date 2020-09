Trump e Biden se encontram hoje no 1º debate

Sem o tradicional aperto de mãos entre os candidatos, devido à pandemia do novo coronavírus, o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden se encontram nesta terça-feira, 29, para o primeiro dos três debates previstos antes da eleição americana. Os dois também concordaram em não usar máscaras depois que já estiverem no palco e distantes um do outro e dos demais presentes. O pleito está marcado para 3 de novembro. O encontro de hoje ocorre na Case Western Reserv University, em Cleveland, Ohio, às 22h (horário de Brasília).

Como você leu no BRP, no último domingo, Trump afirmou pelo Twitter que exigiria que o adversário realizasse um “teste de drogas” antes ou depois do debate.

Com duração de 90 minutos, o debate ocorre na mesma semana em que o jornal The New York Times revelou que em 10 dos últimos 15 anos, o presidente Trump não pagou imposto de renda federal. Duas pesquisas de intenção de voto divulgadas no último domingo também mostram que o momento é crucial para o republicano.

Em um dos levantamentos, conduzidos pelo jornal Washington Post e pela rede ABC News, Biden lidera a corrida com 54% das intenções de voto, contra 44% de Trump, uma vantagem de 10%. Já a pesquisa realizada pelo jornal New York Times, em parceria com o Siena College, Biden aparece com 49% da preferência dos eleitores, contra 41% de Trump.