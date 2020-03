Trump estende isolamento até 30 de abril nos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, se viu obrigado a mudar a estratégia de priorizar a economia em desfavor da vida, diante da constatação de que os EUA são o país com maior número de covid-19 no mundo. O republicano estendeu a orientação de isolamento social até o dia 30 de abril, desistindo da ideia de normalizar o comércio até a Páscoa. Ontem, o total ultrapassou 140 mil, com 2,5 mil mortes. As novas contaminações crescem a uma média de 20 mil por dia, o que vem sobrecarregando o sistema de saúde do país, especialmente de cidades grandes, como Nova York e Chicago. Com isso, já não é possível dizer que o presidente Jair Bolsonaro segue à risca a então estratégia do norte-americano de minimizar o impacto da covid-19 a favor do emprego em detrimento da vida.