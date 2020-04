Trump fala em restringir voos nos EUA do Brasil

Antes reticente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta terça, 28, que os Estados Unidos devem restringir voos do Brasil ao país por causa da pandemia do novo coronavírus na América Latina, durante agenda com o governador da Flórida, Ron DeSantis, na Casa Branca.

O chefe estadual citou o Brasil ao falar do aumento de casos no exterior. Trump, então, questionou se DeSantis pensa em “cortar voos” do País. “Não necessariamente”, respondeu o governador, sugerindo que pode ser pensada uma tecnologia, com testes para monitorar potenciais casos de passageiros contaminados para evitar essa circulação do vírus. Na resposta, Trump citou a situação na América do Sul ao sugerir futuras restrições para voos da região.