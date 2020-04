Trump foi avisado dos perigos do coronavírus em janeiro

O conselheiro de negócios do presidente Donald Trump, Peter Navarro, avisou o titular da Casa Branca sobre os perigos do novo coronavírus, em memorando do dia 29 de janeiro, informa o The New York Times. “A falta de proteção imunológica, cura ou vacina poderiam levar os americanos indefesos a um surto nos Estados Unidos (…) Essa falta de proteção eleva o risco de o coronavírus evoluir para uma pandemia total, colocando em risco a vida de milhões de americanos”, diz o documento. No dia 2 de fevereiro, Trump afirmou que “praticamente, nós interrompemos o vírus vindo da China”. Navarro informou ainda que a crise poderia custar ao país trilhões de dólares e colocar milhões de americanos em risco de morte e doença. Hoje, o país contabiliza 10.938 mortes, sendo que metade delas foi registrada em um mês e a outra metade em cinco dias.