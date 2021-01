Trump pede para manifestantes ‘irem para casa em paz’

Após inflamar atos que resultaram na invasão do Congresso dos Estados Unidos, Donald Trump pediu que os manifestantes “voltem para casa em paz”. O quase ex-presidente americano gravou um vídeo voltando a afirmar, sem provas, que a eleição foi “roubada” e que entende que seus apoiadores estão “machucados”, mas que “é preciso paz”. “Nunca houve um período como esse, com tal situação acontecendo, com eles nos tirando tudo. Com uma eleição fraudulenta. Mas não podemos jogar o jogo deles. Temos que ter paz. Vão para casa, amamos vocês”.