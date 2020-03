Trump reforça apoio ao início do processo de acessão do Brasil à OCDE

Equipe BR Político

Depois do encontro de Jair Bolsonaro com Donald Trump, ontem, na Florida, a diplomacia dos dois países divulgou nota conjunta sobre o encontro. Um dos destaque foi o reforço que o presidente norte-americano fez para o apoiar o início do processo de acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

“O Presidente Trump reiterou o apoio dos Estados Unidos ao início do processo de acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e exorta seus parceiros na OCDE a trabalhar em conjunto com os Estados Unidos para esse objetivo, que ajudará o crescimento da economia brasileira e o aumento de sua competitividade”, diz o comunicado.

Na nota, os dois presidentes também “reafirmaram a aliança estratégica entre o Brasil e os Estados Unidos, aprofundando a parceria entre os seus dois países. Os dois líderes concentraram-se no aumento da prosperidade econômica, no fortalecimento da democracia e na promoção da paz e da segurança”.

Não faltou também referência à questão venezuelana, tema recorrente em todas as conversas entre os dois presidentes. Mais uma vez, foi reiterado o apoio a Juan Guaidó, como presidente interino venezuelano.