Trump sabia da gravidade da covid, mas ‘mentiu’

Depois da revelação, na quarta-feira, 9, de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconhecia a gravidade do coronavírus e minimizou a doença em discursos públicos propositalmente, o jornal americano The New York Times publicou um editorial no qual atribui a situação descontrolada do surto da doença não apenas à atitude do republicano, mas também à de integrantes da administração de seu governo que estavam cientes da situação e permaneceram em silêncio.

A revelação foi feita pelo jornalista Bob Woodward, do Washington Post, em trechos do seu novo livro com gravações de entrevistas que fez com o presidente americano em fevereiro e março. Até hoje Trump mantém o tom negacionista sobre a pandemia. Em 19 de março, o chefe da Casa Branca disse ao jornalista que minimizou deliberadamente o perigo. “Eu queria sempre minimizar”, disse o presidente. “Ainda gosto de minimizar porque não quero criar pânico.”

Frente às declarações, o jornal de maior circulação no país governado por Trump destacou as ações negligentes do presidente sob pretextos negacionistas. Assim como no Brasil, a postura do presidente de minimizar a gravidade do vírus foi seguida da disparada de casos e mortes e da dificuldade em controlar a situação.

“A falta de liderança de Trump quase certamente tornou o sofrimento da nação maior, seu número de mortos mais alto e seus custos econômicos mais severos a longo prazo. Quando o presidente resistiu a testagens e rastreamento de contato, quando ele falhou em executar um plano claro e eficaz para garantir equipamento de proteção individual, quando ele repetidamente menosprezou e descumpriu a obrigação do uso de máscara e outros decretos de distanciamento social, o Sr. Trump sabia que o vírus era mortal e transmitido pelo ar. Ele sabia que milhões de pessoas poderiam ficar doentes e muitas morreriam”, diz o editorial. “Além disso, as fitas do Sr. Woodward deixam claro que os membros da administração Trump não agiram – mesmo nos bastidores – com base no que sabiam na época.”

A responsabilização do comportamento do presidente pela piora no cenário do enfrentamento à pandemia nos Estados Unidos já era denominador comum na análise da situação americana. Nesta semana, com a revelação do sincericídio do presidente, o jornal incluiu na conta a inação dos integrantes da administração frente à situação. “Grande parte da responsabilidade pela administração fatal da pandemia é do presidente. Mas com cada mentira pública da boca de Trump, ou em seu feed do Twitter, quantos membros de sua administração que sabiam disso permaneceram em silêncio?”, questiona o conselho editorial.