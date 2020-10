Trump se nega a participar de debate virtual com Biden

A comissão que organiza os debates presidenciais nos Estados Unidos (CPD) anunciou nesta quinta-feira, 8, que o próximo encontro entre os candidatos à Casa Branca, Donald Trump e Joe Biden será virtual. O formato remoto foi escolhido em virtude da contaminação do presidente americano pela covid-19. O republicano, no entanto, afirmou que não vai participar do debate virtual. Esse seria o segundo de três encontros previstos até a eleição americana, prevista para 3 de novembro.

Em entrevista à Fox News, Trump chamou o formato de “ridículo”. O candidato à reeleição afirmou que a mudança é “inaceitável” e que não “perderá tempo em um debate virtual”. O encontro entre os dois está marcado para o próximo dia 15. A campanha de Biden já havia concordado em fazer o debate remotamente.

“Não vou perder meu tempo com um debate virtual. Não é disso que se trata o debate. Você se senta atrás de um computador e faz um debate, isso é ridículo”, afirmou Trump, nesta manhã.