Trump se refugia em bunker da Casa Branca durante protestos

O Serviço Secreto, encarregado da segurança do presidente dos EUA, protegeu Donald Trump no bunker subterrâneo da Casa Branca na última sexta-feira, 29, por causa de protestos que aconteciam fora da residência oficial do presidente americano, segundo informou a mídia local nesta segunda-feira, 1, informa o Estadão. Naquele momento, alguns manifestantes lutavam com agentes do Serviço Secreto para remover as barreiras de metal instaladas em frente à residência presidencial.

Vários líderes políticos, começando por Trump, acusaram grupos radicais pela escalada da violência nos últimos seis dias, afirmando que alguma agenda extremista está em jogo na transformação de protestos pacíficos contra a morte de George Floyd por policiais de Minneapolis, na quarta passada, 27.

“Temos motivos para acreditar que maus atores continuam se infiltrando nos legítimos protestos do assassinato de George Floyd, e é por isso que estendemos o toque de recolher por um dia”, tuitou o governador Tim Walz, de Minnesota, no domingo, depois de sugerir que supremacistas brancos ou pessoas de fora do estado fomentavam a agitação.