Trump sobre Bolsonaro: ‘É um bom homem’

Equipe BR Político

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 23, que o presidente Jair Bolsonaro “é um bom homem”. O norte-americano, que não confirmou se vai se reunir com o presidente brasileiro, fez a observação sobre Bolsonaro ao deixar reunião na ONU e ser questionado por jornalistas do Brasil se iria se encontrar com Bolsonaro em Nova York. O presidente do Brasil desembarca na tarde de hoje na cidade, onde fará a abertura da Assembleia-Geral da ONU amanhã.

Essa não é a primeira vez que o presidente dos EUA elogia um membro da família Bolsonaro. Em julho, Trump exaltou a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à embaixada do Brasil em Washington e chamou o filho de Bolsonaro de “fantástico”.

Trump tem sido fiador de Bolsonaro no cenário internacional – onde ele não tem deixado boa impressão -, diante dos expressos sinais do Planalto e do Itamaraty de que o governo brasileiro quer inaugurar uma “nova era” nas relações entre Brasil e Estados Unidos.A comitiva brasileira desembarca em Nova York na tarde de hoje. Amanhã, Bolsonaro fará sua estreia na abertura da Assembleia Geral da ONU, como você leu no BRP.