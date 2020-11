Trumpistas bloqueiam rodovia e intimidam eleitores

Uma caravana de apoiadores do presidente Donald Trump cercou um ônibus da campanha de Joe Biden que ia da cidade texana de San Antonio à capital do estado, Austin, na sexta-feira, levando os democratas a cancelarem dois eventos, registra o Estadão. Situações parecidas, com partidários de Trump acuando ou provocando eleitores de Biden em comícios, aconteceram na Geórgia, Ohio, Pensilvânia, e outros Estados em que a disputa está acirrada.

Na noite de sábado, Trump apoiou a ação ao postar um vídeo, que mostrava os carros forçando o ônibus a diminuir a velocidade ou mesmo parar no acostamento. O presidente e candidato à reeleição escreveu na postagem: “Eu amo o Texas”.

Postagens nas redes sociais de testemunhas e relatos de apoiadores mostravam os veículos na movimentada Interestadual 35. Em uma ocasião, os carros da caravana trumpista pararam na frente do ônibus e tentaram obrigá-lo também a parar no meio da rodovia.