TSE 368 urnas já foram substituídas

Até às 12h, deste domingo, 29, 368 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas nos 57 municípios brasileiros onde hoje se realiza eleição em segundo turno. Segundo boletim emitido pelo Tribunal Superior eleitoral (TSE), não foi preciso o uso de voto manual em nenhuma localidade.

São Paulo segue como o Estado com o maior número de urnas trocadas, registrando 103 casos. No Rio de Janeiro, 95 unidades foram substituídas. De acordo com a corte eleitoral, o País conta com 48.231 urnas de contingência para as eventuais trocas.

Justificativa

Ainda segundo o TSE, até 12h05, 503.559 eleitores justificaram ausência por meio do aplicativo e-Título, que segue funcionando sem registros de instabilidade.