TSE: 431 urnas foram substituídas até às 10h

O primeiro boletim emitido na manhã deste domingo, 15, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa que até as 10h, 431 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas em todo o País no primeiro turno das eleições municipais. Até o momento, o TSE não registrou a necessidade do voto manual em nenhum local.

São Paulo foi o Estado com maior número de urnas substituídas: 88. O Rio de Janeiro teve 68 urnas substituídas, enquanto o Rio Grande do Sul registrou 64 urnas substituídas.

Candidatos presos

A corte eleitoral também informou que três candidatos foram presos nas primeiras horas das eleições. Todos os três em Minas Gerais. Dois deles estavam usando alto-falantes e um estava fazendo propaganda, o que não é permitido no dia da votação.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 147.625.767 pessoas poderão participar da votação em 5.567 municípios para escolha dos próximos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores entre mais de 550 mil candidatos.