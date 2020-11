TSE: 45 candidatos foram presos e 2.717 urnas foram trocadas

De acordo com o quarto boletim divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até às 16h deste domingo, 15, 45 candidatos foram presos em 14 Estados. Segundo corte eleitoral, houve a necessidade de substituição de 2.717 urnas.

O principal motivo que levou os postulantes à prisão foi a realização de boca de urna, pratica proibida. O nome dos candidatos e os cargos que concorrem não foi informado. As prisões ocorreram em Alagoas (2), Goiás (2), Minas Gerais (11), Mato Grosso do Sul (2), Paraíba (1), Pernambuco (2), Paraná (10), Rio de Janeiro (5), Sergipe (9) e São Paulo (1).

Segundo os dados do TSE, as urnas trocadas representam 0,60% do total de 400.257 mil equipamentos disponibilizados para eleição. Não há registros de seções com votação manual.