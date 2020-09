TSE: 8 cuidados para ir às urnas com segurança na pandemia

Com um processo eleitoral marcado por mudanças sanitárias causadas pela pandemia do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral brasileira lançou um manual com dicas para o eleitor votar com segurança. O primeiro turno das eleições municipais ocorrerá em 15 de novembro e o segundo turno, onde houver, no dia 29.

Para evitar aglomerações, o Tribunal Superior Eleitoral ampliou em uma hora o tempo da votação, que será das 7h da manhã às 17h, mas o primeiro horário, das 7h às 10h, será destinado a eleitores com mais de 60 anos, grupo de risco para covid-19.

Em tempos de pandemia, a Justiça Eleitoral recomenda que:

Se estiver com febre ou se tiver tido covid-19 nos 14 dias antes da votação, fique em casa; Confirme local de votação ou seção, pode ter ocorrido mudança; Saia de casa com a máscara. O uso é obrigatório em todas as seções; Se possível, leve sua própria caneta. Assim você evita contato com objetos; Se possível, não leve crianças e acompanhantes; Mantenha distância mínima de 1 metro; Não é permitido se alimentar, beber ou fazer qualquer atividade que exija retirada de máscara Se tossir ou espirrar, use a parte interna do cotovelo ou um lenço;

Além disso, no local, não será permitido utilizar o celular dentro da cabine de votação e selfies são proibidas. Álcool em gel deverá ser usado antes de assinar o caderno de votação e depois de utilizar a urna eletrônica.